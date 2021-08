Am Samstag (18:30 Uhr) spielt der SSV Ulm 1846 Fußball in der ersten DFB-Pokal-Runde gegen den 1.FC Nürnberg. Gegen den Zweitligisten erwartet der Ulmer Trainer Thomas Wörle viel von seinem Team.

Auch die Nostalgie weckt bei den Ulmern Hoffnungen. Vor 20 Jahren gelang dem SSV Ulm eine echte Pokalsensation. Als Fünftligist schlug man den damaligen Bundesligisten aus Nürnberg mit 2:1. Solch einen Coup wollen die Spatzen auch dieses Mal landen. Der neue SSV-Trainer Thomas Wörle hat großes Vertrauen in sein junges Team.

„Was Fitness und die Spielidee angeht sind wir noch nicht da wo wir sein wollen, aber wir werden versuchen an diesem Tag alles reinzulegen was wir haben und noch ein bisschen mehr!“

Die Mannschaft werde alles geben, verspricht Wörle. Dann könnte es möglicherweise die nächste Pokalsensation geben. Vor drei Jahren gewannen die Ulmer in der ersten Runde gegen den Bundesligisten und Pokalverteidiger Eintracht Frankfurt. "Wir wollen das Spiel gewinnen, wie auch immer, das wäre natürlich Wahnsinn. Der Verein hat in vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, was möglich sein kann und vom Spielverlauf her nehme ich alles, soweit das Ergebnis passt“, so Wörle bei der Pressekonferenz am Donnerstag.

Mehr als 9.000 Zuschauer erwartet

Die Verantwortlichen beim SSV Ulm bauen natürlich auch auf die Rückkehr der Fans ins Donaustadion. 9.200 Zuschauer sind für das Pokalspiel erlaubt, rund 6.000 Tickets waren am Donnerstag bereits weg. Für die Fans gilt die 3G-Regel, zusätzlich wird es ein Impfangebot für alle Zuschauer geben. Das Spiel Ulm gegen Nürnberg beginnt am Samstag 18:30 Uhr.