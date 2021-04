Das Museum "Brot und Kunst" in Ulm will nun mit Podcasts verschiedene Aspekte des Museums vermitteln. Ab sofort gibt es Audio- und Videofolgen aus dem coronabedingt geschlossenen Museum, um das Publikum trotzdem zu erreichen, teilte die Kultureinrichtung heute mit. In der ersten Ausgabe spricht die Museumsdirektorin mit einer Märchenforscherin über die Bedeutung von Brot in Märchen.