Die Playoffs in der Basketball-Bundesliga beginnen für Ratiopharm Ulm am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel in Ludwigsburg. Ludwigsburg gewann am Mittwochabend das letzte Vorrundenspiel der Saison gegen Heidelberg und sicherte sich den vierten Tabellenplatz. Als Vierter spielt Ludwigsburg damit in den Playoffs gegen den Tabellenfünften Ulm. Ulm muss am Samstag und dem darauffolgenden Dienstag zunächst in Ludwigsburg antreten. Das erste Playoff-Heimspiel findet am kommenden Donnerstag statt. Die Mannschaft, die zuerst drei Spiele gewinnt, zieht ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft ein.