Der Verein zur Förderung der Innovationsregion Ulm bietet Kunstschaffenden und Kultureinrichtungen in der Region als Corona-Hilfe eine Online-Plattform an. Künstlerinnen und Künstler aus Ulm sowie dem Alb-Donau-Kreis und den Kreis Neu-Ulm können dort kostenfrei Kurzvideos präsentieren. Die Videokampagne will nach Auskunft des Vereins die kulturelle Vielfalt der Region - insbesondere jetzt - sichtbar machen.