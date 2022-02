Kurioser Baurechtsstreit in Essingen um Imbiss-Plattform in einem Baum

per Mail teilen

Mit dem Baurecht hat in Essingen-Lauterburg eine Imbissbetreiberin zu kämpfen. Sie hat für ihre Gäste eine Plattform in einen Baum gebaut. Doch diese soll weg. Auch, weil sie zu schön ist.

Imbissbetreiberin Ulrike Barth steht auf der großen Holz-Plattform mit Treppe und stabilem Geländer, die ihr Mann in vier Meter Höhe um eine Lärche in ihrem Garten gebaut hat. Ob sie dort diesen Sommer noch Gäste bewirten darf, ist die Frage. Denn sie soll die Konstruktion abbauen und zwar - weil sie zu attraktiv ist. Fußgänger könnten dafür die Straßenseite wechseln.

"Da kann ich auch argumentieren, der Eiffelturm von Paris muss abgerissen werden (...), weil die Leute die Straße wechseln. Also, die sind für mich nicht nachvollziehbar, diese Argumente."

Imbissbetreiberin Ulrike Barth würde gerne weiter Gäste auf der hölzernen Plattform im Baum bewirten. SWR Martin Miecznik

Ihr Imbiss steht am Ortsausgang von Essingen-Lauterburg, an der Landesstraße L1165. Dort liegt auch der Garten, und darin die Lärche und die Plattform. Auf der anderen Seite der schnurgeraden Straße befindet sich eine Wiese. Und dort, so argumentieren das Regierungspräsidium Stuttgart und das Landratsamt des Ostalbkreises, lauert die Gefahr. Ulrike Barth hat es schriftlich:

"Es ist (…) zu befürchten, dass es durch die Attraktivitätssteigerung (…) zu einer Steigerung der Straßenquerungen im Bereich des Stehimbisses kommt und dies zu einer Gefährdung für die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs führt."

Wegen der selbst gebauten Pattform für Gäste in einem Baum hinter ihrem Imbiss hat Betreiberin Ulrike Barth derzeit Ärger mit den Behörden. SWR Martin Miecznik

Doch das ist noch nicht alles: Der Baum mit Plattform steht geschätzte 15 Meter von der Straße weg, müsste aber 20 Meter weit weg sein, weil angeblich die Sichtachse beeinträchtigt wird, erläutert Susanne Dietterle, die für das Baurechtsamt des Ostalbkreises spricht. Bei der Ortsdurchfahrt handele es sich um eine Landesstraße, die tatsächlich gut frequentiert sei. Und deswegen habe die entsprechende Behörde folgenden Schluss gezogen.

"Dass durch zu viel Fußgänger-Querungsverkehr eine entsprechende Gefährdung stattfinden könnte und dass offensichtlich auch ein Problem mit Sichtachsen vorhanden ist."

Eine wirkliche optische Behinderung gibt es aber weder aus der einen noch aus der anderen Richtung. Der Imbiss-Eingang an der Straße fällt viel mehr auf, und der ist legal. Dennoch: Bis Ende Februar soll die Imbissbetreiberin erklären, dass die Plattform abgerissen wird und diese dann bis Mitte März abreißen.

"Die nächsten Schritte wären, wenn der Antrag nicht freiwillig zurückgenommen wird, dass wir den Bauantrag ablehnen."

Nach einem Bauantrag haben die Barths tatsächlich erst gefragt, als die Plattform schon stand. Nicht etwa, weil sie schwarz bauen wollten. Schwierig allein schon einen Architekten zu finden, der sich bereit erklärt habe, dafür eine Baubenehmigung zu beantragen.

"Jeder hat uns ausgelacht am Anfang. Wie? Für eine Plattform im Baum eine Baugenehmigung?"

Imbissbetreiberin Ulrike Barth aus Essingen-Lauterburg versteht die ganze Aufregung um ihre Gäste-Plattform im Baum nicht so ganz. SWR Martin Miecznik

So richtig klar ist es auch jetzt noch nicht, ob eine Plattform an sich überhaupt genehmigt werden muss. Wie es weitergeht - Imbiss-Besitzerin Ulrike Barth hat einen Vorschlag an die Behörden.