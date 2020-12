Das Bundeswirtschaftsministerium plant in Ulm ein neues Institut für Künstliche Intelligenz. Das teilte die Ulmer CDU-Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer am Mittwoch mit. Künstliche Intelligenz werde bei Themen wie autonomem Fahren, der digitalen Verkehrsführung, Energienetzen und Flugverkehr immer wichtiger. Die verwendeten Daten müssen vor Angriffen und Manipulation geschützt werden, so Kemmer. Daran sollen Mitarbeiter des Instituts mit zwei Standorten in Ulm und Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen forschen. Das Bundeskabinett habe am Mittwoch die Finanzierung auf den Weg gebracht. Der Bund will rund zehn Millionen pro Jahr in das Projekt investieren. Der genaue Zeitplan für die Einrichtung des Instituts steht noch nicht fest.