In Ulm und Neu-Ulm wird seit Mittwoch eine Plakataktion an Bauzäunen gezeigt. Das Ulmer Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution hat die Fotos nach Ulm und Neu-Ulm geholt.

"Not for Sale" - Plakataktion gegen Menschenhandel an Bauzäunen in Ulm und Neu-Ulm SWR Rainer Schlenz

Die Plakate sind an Bauzäunen der Stadtgebiete in Ulm und Neu-Ulm verteilt. Plakate wurden beispielsweise im Kobelgraben angebracht, gleich neben dem Ehinger Tor, sowie an verschiedenen Baustellen der Ulmer Wohnungsbaugesellschaft. Auf Neu-Ulmer Seite hängen sie unter anderem in der Bahnhofstraße, am Petrusplatz und im Areal Wiley Süd bei der Friedenskirche.

"Not for Sale" - Fotoaktion von Lena Reiner

Es war das Ulmer Bündnis gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution, das die Fotos der Künstlerin Lena Reiner nach Ulm und Neu-Ulm geholt hat.

Dass die Plakate an Bauzäunen hängen, sei eine sehr bewusste Entscheidung gewesen, sagt Ulms Baubürgermeister Tim von Winning. Das besondere an der Aktion sei, dass es eigentlich ein Thema im Verborgenen sei, das jetzt aber in die Öffentlichkeit geholt werde. Es liege nahe, dafür einen extrem öffentlichen Ort zu wählen, an dem viele Menschen vorbei laufen.

Menschenhandel ist auch ein Problem in Deutschland

Die Plakate sind an Bauzäunen befestigt. Sie zeigen junge Frauen, die den Spruch "not for sale" ("Nicht zum Verkauf") auf der Stirn tragen. Die Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) erklärte dazu, als Mutter von zwei kleinen Mädchen berühre sie das Thema ganz besonders, es müsse ins Bewusstsein junger Mädchen aber auch von Eltern gerückt werden.

Nach Darstellung der Leiterin des Ulmer Frauenbüros, Diana Bayer, ist Menschenhandel ein weltweites Problem, das allerdings auch vor der Haustüre stattfinde: Mehr als 150 Mädchen und Jungen seien allein in Deutschland im Jahr 2018 zur sexuellen Ausbeutung verkauft worden.

Hilfe bei sexueller Gewalt Hilfetelefon zu sexuellem Missbrauch: anonym und kostenlos 0800 22 55 530 Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen: anonym und kostenlos 08000 116 016 Kinder- und Jugendtelefonnummer gegen Kummer: anonym und kostenlos 116 111 (Mo-Sa 14 - 20 Uhr) Hilfe beim Verein "No Loverboys": info@no-loverboys.de Fachberatungsstelle: Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.

Bauzaun-Aktion bis in den Sommer zu sehen

Die Plakataktion gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution war schon in einigen Städten zu sehen, unter anderem in Aalen und Biberach. Die Idee mit den Bauzäunen ist jedoch neu. Die Bauzaun-Aktion in Ulm und Neu-Ulm soll mindestens bis in den Juni hinein zu sehen sein.