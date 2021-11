Blaubeurerin stellt jedes Weihnachten neuen Plätzchen-Rekord auf

per Mail teilen

Marlene Irgang aus Blaubeuren-Gerhausen (Alb-Donau-Kreis) stellt jedes Weihnachten einen neuen Plätzchen-Rekord auf. Dieses Jahr hat sie 66 Sorten gebacken.

Marlene Irgang ist stolz: Dieses Jahr hat sie 66 Plätzchensorten gebacken. SWR

Der Wohnzimmertisch von Marlene Irgang steht voller Plätzchendosen. Die 70-Jährige aus Blaubeuren-Gerhausen backt seit vierzig Jahren zur Weihnachtszeit. Dieses Jahr hat sie in ihrer Küche 66 Sorten gezaubert.

Dass es so viele Sorten sind, hat sich mit der Zeit ergeben. "Ich habe immer wieder Rezepte gefunden und gedacht, das könnte ich noch machen", erzählt Irgang. Natürlich hat sie all ihre selbstgebackenen Plätzchen probiert. Und wenn eine Sorte die Prüfung besteht, wird sie ins Repertoire der 70-Jährigen aufgenommen. "Jedes Jahr kommen wieder zwei-drei Sorten dazu", sagt sie.

Die Ausbeute der diesjährigen Backtage: Marlene Irgang hat 66 Plätzchensorten gebacken. SWR

Keksbegeisterung führt zu großem Sortiment

Irgang hat in ihrer Küche eine riesige Rezepte-Sammlung. Neben Backbüchern hat sie auch viele Tipps und Kreationen von Freundinnen bekommen oder eben in Zeitungen und Zeitschriften gefunden. In Blaubeuren-Gerhausen sind die Plätzchen der Seniorin beliebt. Freunde, Familie und Bekannte sind jedes Jahr Abnehmer der Backwaren. Den Rest verkauft sie für den guten Zweck.