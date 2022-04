Landesgartenschau 2026 in Ellwangen: An der Jagst entstehen Parkanlagen

"Ellwangen an die Jagst" - unter diesem Motto steht die Landesgartenschau im Jahr 2026. Am Fluss entlang soll eine vielfältige Landschaft entstehen. Die Pläne wurden jetzt präsentiert.

Viel Lob, aber auch Sorgen wegen der Kosten - das war die Reaktion des Ellwanger Gemeinderates am Donnerstag zu den Plänen für die Landesgartenschau 2026. Mit großer Mehrheit stimmten die Räte dem dennoch Vorhaben zu.

46 Millionen Euro Kosten

Rund 46 Millionen Euro kostet das Gelände für die Landesgartenschau in Ellwangen 2026. Stadtverwaltung und Gartenschaugesellschaft präsentierten am Donnerstag erstmals die konkreten Entwürfe.

Im Brückenpark entstehen Spielplätze, ein Skaterpark und Flächen für Urban Gardening. realis landschaftsarchitekten

Brückenpark für Sport und Spiel

Am Rand der Ellwanger Innenstadt entsteht ein neuer Park mit zwei Bereichen: Der kleinere Brückenpark hat den Schwerpunkt "Sport und Spiel". Er ist das Bindeglied zwischen Altstadt und Jagstaue, mit Skaterpark, mit Kletternetzen, mit Gelegenheiten für Urban Gardening.

Renaturierung der Jagst

An den Brückenpark schließt sich der Hauptbereich an: der Auenpark, eine weitläufige Landschaft, geteilt durch die Kocher-Jagst-Promenade. Ein hölzerner Steg führt an die Jagst, ganz nach dem Gartenschau-Motto "Ellwangen an die Jagst". Der Fluss plätschert künftig ganz naturnah durch die Parklandschaft, nicht mehr begrenzt von Mauern.

Auf Spielplätzen soll auf der Landesgartenschau Ellwangen viel Platz für kleine Gärtnerinnen und Gärtner sein. realis landschaftsarchitekten

Auf dem Steg können Besucherinnen und Besucher beobachten, wie sich die Jagst in ihrem neuen Bett schlängelt, umsäumt von neu gepflanzten Weiden und Erlen. An anderer Stelle kann man von einem Stadtstrand aus auch ins Wasser waten. In mehreren Terrassen steigt das Gelände vom Ufer aus an. Oben wird ein Panoramaweg angelegt.

Kostenrisiko wegen Kriegsfolgen

Das alles bleibt auch über das Landesgartenschaujahr 2026 hinaus erhalten. Die Kosten für die Daueranlagen liegen bei 46 Millionen Euro, davon trägt die Stadt Ellwangen gut 28 Millionen. Durchaus ein Risiko vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Krieges, räumt Oberbürgermeister Michael Dambacher (CDU) ein, die gestiegenen Energiepreise wirkten sich nachhaltig auch auf die Gewerbesteuersituation der Stadt aus.

"Aber dieses Projekt wollen wir unabhängig von irgendwelchen Krisen in Angriff nehmen."

Im Vorfeld hatte es verschiedentlich Kritik gegeben. Nicht an den Planungen für das Gartenschaugelände an sich, aber beispielsweise an dem Fußgängersteg zur Altstadt. Die geschätzten Kosten sind mit sieben Millionen Euro bereits auf das Doppelte gestiegen.

Kritisch haben sich auch insgesamt 15 Hoteliers geäußert - und zwar an Plänen der Stadt, ein Tagungshotel mit 45 Zimmern zu bauen. Das würde einige von ihnen in Existenznot bringen, so die Gastronomen.