Aus Blautalcenter wird Blau.Quartier: 1.000 Wohnungen geplant

Aus dem Einkaufszentrum "Blautalcenter" in Ulm wird in den kommenden Jahren das "Blau.Quartier" werden. Am Donnerstag wurde bekannt, dass dort unter anderem rund 1.000 Wohnungen entstehen sollen.

Das 1997 gebaute Blautalcenter in Ulm soll ab nächstem Jahr schrittweise zu einem neuen Stadtquartier mit Wohnungen, Ladengeschäften und Büros mit dem Namen "Blau.Quartier" umgebaut werden. Die Stadt und der Projektentwickler Real Estate haben jetzt weitere Pläne für den Umbau vorgestellt. Video herunterladen (8,9 MB | MP4) Ulms Baubürgermeister Tim von Winning (parteilos) war nie ein Freund des Blautalcenters - dem riesigem Einkaufszentrum aus dem Jahr 1997, das wie ein großer Klotz zwischen der Einfallstraße B28 und dem Flüsschen Blau liegt. Auch bei der Vorstellung der weiteren Pläne am Donnerstag hat er aus dieser innigen Abneigung keinen Hehl gemacht. Im Gegenteil: Es ist ihm eine gewisse Erleichterung anzumerken, dass dieser Klotz bald zerlegt wird. Zumindest teilweise. Bislang Blautalcenter, bald Blau.Quartier - so soll es in Zukunft aussehen. In 1.000 neuen Wohnungen sollen rund 2.000 Menschen ein Zuhause finden. ASTOC / bauchplan Viele Läden im Blautalcenter in Ulm inzwischen leer Das Blautalcenter, zu seinen besten Zeiten ausgestattet mit rund 100 Geschäften, sei aus "einer anderen Zeit" und "eine Einzelhandelsform, die künftig abnehmen und keine Zukunft mehr haben wird". Die meisten Läden stehen inzwischen leer, viele Mieter sind in die Innenstadt von Ulm oder in die Neu-Ulmer Glacis-Galerie umgezogen. Stattdessen sollen im Westen des 60.000 Quadratmeter großen Grundstücks unter anderem rund 1.000 Wohnungen unterschiedlicher Größe für Mieter und Eigentümer entstehen, wie Stadt und Projektentwickler jetzt bekanntgegeben haben. 2.000 Menschen sollen dort ein Zuhause finden. In Wohnungen, die zur Blau ausgerichtet und innenstadtnah seien. Auch zwei Kitas sind geplant. Video herunterladen (8 MB | MP4) Blautalcenter wird Blau.Quartier: Umbau beginnt im östlichen Teil Im östlichen Teil des Geländes, wo der Umbau beginnen wird, soll ein kleiner Teil des Centers mit Sportgeschäft, Drogerie und Supermarkt als Nahversorgungszentrum erhalten bleiben. Auch Restaurants oder Cafés sollen dort entstehen. Diese Pläne hatten die Stadt und die Grundstückseigentümer HLG Real Estate sowie DLE Land Development schon im Jahr 2022 vorgestellt. Geplant ist außerdem ein nachhaltiger Umbau in mehreren Abschnitten: 20 Prozent der Baumasse sollen für Neubauten genutzt werden, heißt: Ein Teil des jetzigen Blautalcenters bleibt erhalten, dazu gehört die riesige Tiefgarage. Dächer werden begrünt oder erhalten Photovoltaikflächen. Beginnen soll der Umbau für mehrere hundert Millionen Euro Ende nächsten Jahres. Der zweite Abschnitt mit den ersten Wohnungen folgt dann zwei Jahre später.