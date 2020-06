Die Pläne für den Bau einer Aussichtsplattform am Braunenberg in Aalen sind gescheitert. Laut "Schwäbischer Post" wird die Stadt das Projekt nicht weiter prüfen, weil die Forstverwaltung Baden-Württemberg gegen den Bau ist. Dort, wo früher eine hölzerne Startrampe für Drachenflieger stand, wollten ein Metallbauer und ein Architekt eine neue Aussichtsplattform bauen. Doch die Forst BW lehnt den Neubau ab. In einer Stellungnahme ist von einem "massiven Eingriff" in die Natur die Rede. Der Buchenwald am Braunenberg müsse geschützt werden, ebenso eine seltene Fledermausart. Außerdem würden die Ausflügler Müll verursachen. Nach der Ablehnung durch die Forstleute, zieht sich auch die Stadt zurück. Ein Gutachten zu den Bauplänen soll es laut Aalener Oberbürgermeister Rentschler nicht mehr geben. Die Initiatoren der Aussichtsplattform am Braunenberg zeigen sich enttäuscht und sprechen laut Zeitung von einem "vorschnellen Nein ohne Prüfung".