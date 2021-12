Plädoyers im Kindermord erwartet

Im Prozess um zweifachen Kindermord in Oberstadion im Alb-Donau-Kreis werden am Dienstagvormittag die Plädoyers gehalten. Eine 36-jährige Frau wird beschuldigt, ihre beiden Kinder im Alter von drei und sechs Jahren erstickt zu haben. Zu den Plädoyers wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Die Angeklagte hatte sich zu den Vorwürfen gegen sie ebenfalls unter Ausschluss der Öffentlichkeit geäußert, Einzelheiten ihrer angeblich zerrütteten Ehe hatten darin eine wesentliche Rolle gespielt. Der Frau wird vorgeworfen, die beiden Kinder Ende April erstickt und ihnen gleichzeitig Helium zugeführt zu haben, anschließend hatte sie möglicherweise Selbstmord begehen wollen. Der Vater hatte die Kinder am Morgen nach den mutmaßlichen Morden in der Wohnung der Familie in Oberstadion gefunden.