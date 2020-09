Im "Fackelwurfprozess" von Erbach-Dellmensingen (Alb-Donau-Kreis) hat die Staatsanwaltschaft am Landgericht Ulm am Montag Haftstrafen nach dem Jugendstrafrecht für die Angeklagten gefordert. Den fünf jungen Männern wird vorgeworfen, im Mai vergangenen Jahres eine brennende Fackel in Richtung des Wohnwagens einer Roma-Familie in Erbach-Dellmensingen geworfen zu haben. Verletzt wurde niemand. Die Staatsanwaltschaft sehe bei allen Angeklagten sowohl schädliche Neigungen als auch eine Schwere der Schuld, teilte ein Gerichtssprecher mit.