Unfälle mit Bus und Straßenbahn

Auf der B298 bei Schwäbisch Gmünd ist am Montag ein Autofahrer auf einen entgegenkommenden Linienbus geprallt. Nach Angaben der Polizei war der 44-jährige Pkw-Lenker vermutlich wegen Übermüdung auf die Gegenfahrbahn geraten. Die 50 Fahrgäste im Bus blieben unverletzt. Der Unfallverursacher kam ins Krankenhaus. Der Schaden beträgt 50.000 Euro.

In Ulm ist am Montagabend ein Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, war der 24-jährige Autofahrer trotz roter Ampel in die Römerstraße eingebogen und prallte dabei auf die Tram. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft sich auf 25.000 Euro.