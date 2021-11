In Heidenheim hat in der Nacht zum Sonntag ein Mann mit einem Messer im Mund für Aufsehen gesorgt. Passanten riefen die Polizei. Als die Beamten eintrafen, war zunächst nicht klar. ob das Messer in der Wange des Mannes steckte oder ob er es mit den Zähnen festhielt. Die Polizisten konnten den 31-Jährigen dazu zu bringen, das Messer aus dem Mund zu nehmen, so die Polizei. Der Mann kam ins Krankenhaus. Er hatte zwei Promille Alkohol intus.