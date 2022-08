Für viele steht fest: 2022 war zu warm und zu trocken für Pilze. Wie man trotzdem an eigene Pilze kommen kann, erklärt Pilz-Experte Georg Schabel aus Gerstetten im Interview.

Der Sommer war heiß, das Jahr insgesamt bisher zu trocken. Für Pilze sind das keine guten Bedingungen. Nach Ansicht von Pilz-Experte Georg Schabel aus Gerstetten (Kreis Heidenheim) wird auch der jetzige Regen wenig ausrichten.

Pilzexperte Georg Schabel aus Gerstetten sieht momentan keine Chancen für ein gutes Pilzjahr in der Region. Georg Schabel

SWR Aktuell: Herr Schabel, wo verstecken sich die Pilze dieses Jahr? Ist da noch was drin oder ist es einfach zu trocken und zu heiß?

Georg Schabel: Wir haben, wenn ich das richtig gelesen hab, eine Trockenheit wie seit 500 Jahren nicht mehr. Eine Hitzeperiode jagt die andere. Die Böden bei uns sind tief betroffen. Der Regen, der derzeit fällt, wird trotzdem von Moos und Laubstreu aufgesogen und verdunstet sofort und für Pilze bleibt da nicht viel übrig.

SWR Aktuell: Pilze sind eigentlich gute Wasserspeicher, aber das ist dieses Jahr offenbar nicht der Fall?

Schabel: Nein, also wenn Sie jetzt in die Wälder gehen und heben Moos und Laubstreu an, dann kann das, was oben richtig schön dunkelgrün ist, auch nass sein. Aber die Erdschicht darunter ist krümelig und staubtrocken. Das heißt, die Pilzmyzelien können sich nicht mit genügend Wasser versorgen. Und wenn den Pilzmyzelien das Wasser fehlt, dann fruchtizieren die auch nicht. Das heißt: Die Fruchtkörper treiben nicht aus.

SWR Aktuell: Was ist schlimmer für Pilze - Hitze oder Trockenheit?

Schabel: Beides, denn beides hängt zusammen. Es gibt aber Pilze, die mögen Wärme, zum Beispiel gibt es wärmeliebende Röhrlinge. Aber auch die brauchen Wasser. Im Regelfall ist es so: Nach einem heftigen Gewitter und nach einem Platzregen genügt es dem. Dann kann der fruchtizieren und richtig schöne, große Fruchtkörper produzieren.

SWR Aktuell: In der Tier- und Pflanzenwelt tauchen durch den Klimawandel bei uns Exemplare auf, die hier eigentlich bislang nicht heimisch waren. Bemerkten Sie das bei Pilzen auch schon?

Schabel: Die gibt es auch bei uns. Neophyten sagt man da dazu, obwohl Pilze eigentlich keine Pflanzen sind. Aber zum Beispiel der Tintenfischpilz, der wurde aus Australien eingeschleppt.

Das ist ein wärmeliebender Pilz, den gab es früher auf der Schwäbischen Alb überhaupt nicht. Ich habe ihn vor ungefähr 15 Jahren das erste Mal gefunden und finde ihn jetzt auch auf der Schwäbischen Alb, bei uns auf der Ostalb, immer wieder.

SWR Aktuell: Können Sie schon jetzt sagen, dass das Jahr 2022 ein schlechtes Pilzjahr wird? Oder ist es dafür noch zu früh?

Schabel: Für mich persönlich ist es bisher das schlechteste Pilzjahr seit ich mich mit Pilzen überhaupt befasse. Wir hatten im Frühjahr schon zu wenig Regen. Der Niederschlag ist natürlich extrem wichtig für das Pilzwachstum. Pilze bestehen ja zum größten Teil aus Wasser. Für mich ist das eigentlich persönlich fast ein Totalausfall bislang.

SWR Aktuell: Das könnte auch ein feuchter September oder feuchter Oktober nicht mehr retten?

Schabel: Doch, wenn es wirklich so kommen sollte und es kräftige Niederschläge gibt. Auch ein Landregen über ein oder zwei Tage würde helfen, dann kann das Pilzwachstum auf alle Fälle noch einsetzen.

Aber natürlich fehlt Pilzmasse von den letzten Monaten jetzt schon. Der September und Oktober können das, was ausgefallen ist, nicht mehr aufholen.

SWR Aktuell: Wenn es dieses Jahr wenig Pilze gibt, bedeutet das auch für das nächste Jahr automatisch eine schlechte Ausbeute? Was passiert mit den Wurzelsystemen oder Sporen von Pilzen in einem trockenen, heißen Jahr?

Schabel: Den Wurzelsystemen, den sogenannten Myzelien, schadet die Trockenheit überhaupt nicht. Die warten einfach, bis es wieder entsprechende Bedingungen gibt. Dann können die neue Fruchtkörper austreiben.

Es ist oft so, dass nach einem schlechten Pilzjahr ein gutes Pilzjahr folgt. Aber dazu muss natürlich auch die Witterung passen. Und wir hier auf der Schwäbischen Alb und auf der Ostalb spüren den Klimawandel: Diese Stellen, die früher bei uns immer nass, feucht und lehmig-matschig waren, die sind seit vielen Jahren trocken. Das wirkt sich natürlich auch auf das Pilzwachstum aus.

SWR Aktuell: Viele Menschen mögen Pilze, trauen sich aber nicht, im Wald welche zu suchen. Warum hat sich der Pilzanbau im eigenen Garten noch nicht etabliert? Funktioniert das nicht?

Schabel: Das funktioniert schon, nur will sich niemand die Mühe machen. Die Leute gehen lieber in den Supermarkt oder sonst irgendwohin und kaufen Kulturchampignons oder was es so gibt, Kräuterseitling und Austernseitling und so weiter. Manchmal gibt es da ja auch Wildpilze.

SWR Aktuell: Aber wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist - Pilzanbau würde auch im eigenen Garten funktionieren?

Schabel: Es geht. Man braucht den Platz, man braucht auch ein bisschen Erfahrung, man braucht das nötige Substrat. Im Regelfall ist das Holz, oder es gibt schon vorgefertigte Substrate. Es gibt auch Firmen, die bieten komplette Pilzmyzelien an. Die können Sie bestellen, da gibt es verschiedene Pilzarten.

Sie bekommen das, und dann öffnen Sie einfach das Behältnis, wo das Myzel drin ist, wässern es entsprechend den Angaben und warten einfach. Binnen kurzer Zeit haben Sie dann einen Pilzertrag und Sie können auch zuschauen, wie die Pilze wachsen. Das ist wirklich erstaunlich.