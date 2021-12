per Mail teilen

Pilzesammler haben am Samstag bei Pfaffenhofen im Kreis Neu-Ulm einen verunglückten Waldarbeiter gerettet. Er hatte durch Hilferufe auf sich aufmerksam gemacht. Der 53-Jährige war nach Polizeiangaben unter einem umgestürzten Baum eingeklemmt. Die Ersthelfer befreiten den Verunglückten mit Hilfe eines Traktors. Ein Rettungswagen brachte den Mann mit Quetschungen an den Beinen in eine Klinik.