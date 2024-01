per Mail teilen

Wie können demenzkranke Menschen möglichst lange zuhause gepflegt werden, ohne dass die Angehörigen überfordert werden? Das wollen die Malteser in Ellwangen jetzt erforschen.

In Ellwangen (Ostalbkreis) hat die Hilfsorganisation Malteser ein Modellprojekt gestartet - mit dem Ziel, demenzkranke Menschen so lange wie möglich in ihren eigenen vier Wänden zu pflegen.

In einer vertrauten Umgebung fühlen sich die meisten Menschen wohl. Auch Menschen mit einer Demenzerkrankung wollen so lange wie möglich zu Hause versorgt werden, haben Fachleute herausgefunden. In der Regel übernehmen Angehörige diese Versorgung, oft Ehepartnerin oder -partner.

Das ist natürlich ein großer Einschnitt und ein großer Schock für die Familie, (...) und dadurch verändert sich oft die komplette Familiendynamik.

Angehörige von Demenzkranken oft überfordert

Die stoßen im Umgang mit der oder dem Demenzkranken oft an ihre Grenzen. Demenz führt so gut wie immer zu Verhaltensänderungen, die sie sich nicht erklären können, weiß Nina Basteck, die Leiterin der Malteser Fachstelle Demenz in Köln. "Dinge werden verlegt oder versteckt", ist ihrer Erfahrung nach ein häufiges Symptom. Im Verlauf der Erkrankung erkennen Demenzpatienten oft ihren eigenen Partner nicht mehr.

"Das ist natürlich ein großer Einschnitt und ein großer Schock für die Familie, (...) und dadurch verändert sich oft die komplette Familiendynamik", sagte die Demenz-Expertin zum Start des Pilotprojekts in Ellwangen im Gespräch mit dem SWR.

Ellwanger Pilotprojekt zum Umgang mit Demenzpatienten

Das auf anderthalb Jahre angelegte Projekt soll bundesweit die Betreuung von demenzkranken Menschen zu Hause verbessern. Auftraggeberin ist die katholische Hilfsorganisation Malteser. Die Malteser sind im Raum Aalen/Ellwangen in der häuslichen Pflege sehr engagiert. Grund genug, die Region für das bundesweite Pilotprojekt auszuwählen.

Demenzkranke und ihre Angehörigen besser unterstützen - das ist das Ziel eines bundesweiten Pilotprojektes in Ellwangen. Malteser/Christian Vierfuss

Fachberaterinnen betreuen Demenzpatienten und Angehörige

Eine wichtige Rolle in dem Projekt spielt Martina Felber. Die gelernte Altenpflegerin bildet sich derzeit zur Demenz-Fachberaterin weiter. Sie und eine Kollegin werden in den kommenden Monaten Menschen mit einer Demenzerkrankung und ihre Familien kontinuierlich begleiten und betreuen. Sie analysieren die individuelle Situation und die Probleme gemeinsam mit den Hausärzten, Sozialarbeitern, Psychotherapeuten und Pflegekräften und organisieren die jeweils passende Hilfe.

Im Kern muss Martina Felber herausfinden, was die Patientin oder der Patient will, wenn die Betroffenen das durch Worte nicht mehr ausdrücken können. "Das findet mehr und mehr nonverbal statt, und man muss die Gefühle dahinter verstehen und lesen lernen", schildert die angehende Demenzberaterin. Entscheidend dabei: Der Wille und das Bedürfnis des Patienten stehen im Mittelpunkt. Wenn er zum Beispiel das morgendliche Duschen verweigert, will er möglicherweise damit ausdrücken, dass er gerade lieber spazieren gehen möchte, erklärt Martina Felber.

Ellwanger Projekt soll sinnvolle Hilfen herausfinden

Zum Ellwanger Pilotprojekt gehören aber auch Besprechungen von Demenzberaterinnen, Ärzten, Psychotherapeuten und ambulanten Pflegekräften. Ziel ist es herauszufinden: Welche Schwierigkeiten gibt es in der betreffenden Familie, und wie kann man sinnvoll helfen? Viele Angehörige wissen gar nicht, welche Hilfen es gibt und nutzen sie deshalb nicht - auch diese Erfahrung hat Martina Felber gemacht.

Ergebnisse des Projekts sollen bundesweit umgesetzt werden

Das Ellwanger Pilotprojekt finanzieren die Malteser selbst, eine sechsstellige Summe investieren sie nach eigenen Angaben. Konzipiert und wissenschaftlich begleitet wird es von der Hochschule Ludwigshafen und dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen.

Die Erkenntnisse könnten in eine zweite Studie münden, die sich detaillierter mit der Wirksamkeit der Hilfen befasst. Erst wenn die nachgewiesen sind, könnte eine begleitende Demenzberatung künftig von Krankenkasse oder Pflegeversicherung bezahlt werden.