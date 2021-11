20 Millionen Euro für Pilotanlage für Batterie-Füllstoffe

Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg, kurz ZSW, baut in Ulm eine Pilotanlage zur Herstellung großer Mengen an Batteriefüllstoffen. Vom Material in der Batterie sei Vieles abhängig, hieß es in einer Mitteilung des ZSW. Zum Beispiel, wie lange die Batterie hält und wie viel sie kostet. Die neue Anlage soll das pulverartige Material, so genannte Kathodenmaterialien, in großen Mengen herstellen. Die Materialien sollen dann Forschungs- und Industriepartnern für die Zellentwicklung bereitgestellt werden. Leistungsstarke Lithium-Ionen-Batterien seien die entscheidenden Bausteine in Elektroautos oder für intelligente Stromspeicher. Das ZSW forscht seit über 30 Jahren an Füllmaterialien für Batterien. Gefördert wird das Großprojekt in Ulm vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit 20 Millionen Euro.