Photovoltaikanlagen für die "Schwäbische Route de Soleil"

Ungenutzte Flächen entlang der B29 im Ostalbkreis und im Rems-Murr-Kreis sollen für Photovoltaikanlagen genutzt werden. Das haben die beiden Landkreise in einer gemeinsamen Mitteilung bekannt gegeben. Die Landräte Bläse und Sigel schlagen Landesverkehrsminister Herrmann vor, die so genannte "Schwäbischen Route de Soleil" an einer 60 Kilometer langen Strecke der B29 von Essingen bis Fellbach umzusetzen. Die Idee kommt vom Klimabündnis Weinstadt und stammt aus dem Jahr 2019. Denkbar ist laut den Landräten sogar, die Trasse teilweise mit Photovoltaik zu überdachen, nach Schweizer Vorbild. Wenn Böschungen oder Lärmschutzbauwerke an der Bundesstraße für Sonnenenergie genutzt werden, könnten Ackerflächen geschont werden, heißt es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Das Ziel: Klimaschutz und CO2-Vermeidung. Dafür möchten die Kreise interkommunal zusammenarbeiten.