Solaranlage auf Parkdach

Am Bahnhalt in Merklingen entsteht eine große Photovoltaikanlage auf dem Dach von Parkplätzen. Das Land und der Zweckverband Region Schwäbisch Alb investieren knapp vier Millionen Euro. Von verschiedenen Seiten war kritisiert worden, dass in den Planungen zunächst keine Solarstromerzeugung vorgesehen war. Eine neue Förderung für Ladestationen von E-Autos hat die Photovoltaikanlage jetzt doch möglich gemacht, teilte der Zweckverband mit. Gut die Hälfte der 425 Parkplätze am Bahnhof in Merklingen wird überdacht und mit Ladesäulen für E-Autos bestückt. Die Solarzellen auf dem Dach liefern den nötigen Strom. Der Überschuss wird in das Netz eingespeist. Die Anlage wird geschätzt eine Million Kilowattstunden im Jahr erzeugen und rechnerisch 680 Tonnen Kohlendioxid einsparen.