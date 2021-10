per Mail teilen

Nach dem Raubüberfall auf eine 85-jährige Frau in Schwäbisch Gmünd vor einer Woche sucht die Polizei jetzt mit einem Phantombild nach dem Täter. Der etwa 30 Jahre alte und 1,65 Meter große Einbrecher war in der Nacht zum 28. September in die Wohnung der Rentnerin eingestiegen. Im Beisein der schockierten 85-Jährigen hatte er die Wohnung durchsucht und mehrere Schmuckstücke gestohlen. Das Phantombild ist auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Aalen abrufbar.