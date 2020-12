Die Seniorenzentren in den Regionen Ostwürttemberg und Donau-Iller bereiten sich auf die bevorstehenden Corona-Impfungen vor. Möglicherweise beginnen die Impfungen noch in diesem Monat.

Der Dreifaltigkeitshof in Ulm schickt einen Informationsbrief auch zu Risiken und möglichen Nebenwirkungen an die Angehörigen der rund 50 Bewohner. Die im Demenzfall notwendigen Einverständniserklärungen sollten noch vor Weihnachten unterschrieben zurück sein.

Hoffen auf mobile Impf-Teams

Auch im Haus der Pflege in Heidenheim laufen entsprechende Vorbereitungen. Man rechne, dass mobile Teams die Impfungen übernehmen, hieß es. Der Sonnenhof in Langenau (Alb-Donau-Kreis) hält Pflegekräfte in Bereitschaft - als Helfer für die Impfaktion. Hausärzte prüfen dort ob alle Bewohner, auch die mit Allergien, geimpft werden können. In Baden-Württemberg soll ab 27. Dezember geimpft werden.