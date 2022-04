Pflegekräfte von Ellwangen bis Ulm fühlen sich benachteiligt

Nach dem Aus für die allgemeine Impfpflicht fühlen sich Beschäftigte in Gesundheitseinrichtungen von Ellwangen bis Ulm benachteiligt. Vielfach wird die Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gefordert.

Die Bereitschaft zur Impfung sei sehr groß gewesen, bei der Belegschaft des Elisabethenhaus Charleston Wohn- und Pflegezentrum Ulm, sagt dessen Leiter Michael Gancarczyk. Doch jetzt herrsche Ernüchterung, da die Ziele, die eigentlich verfolgt wurden, wie Herdenimmunität und Schutz vor der Krankheit, nicht erreicht wurden.

"Warum eine Impfpflicht für das Personal, aber nicht für die Besucher? Wir waren schon immer sehr isoliert betroffen von dieser ganzen Thematik und deswegen glaub ich, dass das vielen Pflegekräften auch sauer aufgestoßen ist."

Bernhard Schneider ist Hauptgeschäftsführer der Evangelischen Heimstiftung, die in ganz Baden-Württemberg Pflegeheime betreibt, 17 davon zwischen Lorch und Blaubeuren. Er plädiert dafür, die einrichtungsbezogene Impfpflicht auszusetzen, bis die allgemeine Impfpflicht tatsächlich beschlossen ist.

"Welchen Sinn soll es jetzt machen, die einrichtungsbezogene Impfpflicht umzusetzen und tausende, ungeimpfte Pflegekräfte nach Hause zu schicken?"

Das Aus der allgemeinen Impfpflicht sei ein eklatanter Vertrauensbruch der Politik gegenüber der gesamten Pflegebranche, findet Schneider.

Caritas Rottenburg-Stuttgart bedauert Scheitern der Impfpflicht

Der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart bedauert das Scheitern der allgemeinen Impfpflicht. Zugleich plädierten die im Caritasverband zusammengeschlossenen Träger von Diensten und Einrichtungen in der Alten- und Behindertenhilfe für eine Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht.

"Wir wollen, dass für die Mitarbeitenden in unseren Einrichtungen die gleichen Gesetze gelten wie für den Rest der Bevölkerung."

Eine Sonderbehandlung der Pflegekräfte sei ein völlig verkehrtes Signal an diejenigen, die seit zwei Jahren Übermenschliches leisteten, um das Pflegesystem vor dem Kollaps zu bewahren, heißt es in einer Pressemitteilung.

DRK Aalen zu Impfpflicht: Stimmung der Beschäftigten "gedämpft"

Die Stimmung bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Gesundheitsbetrieben des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Ostalbkreis sei derzeit gedämpft bis zurückhaltend, sagte der Kreisgeschäftsführer des DRK-Aalen, Matthias Wagner. Denn bisher habe die einrichtungsbezogene Impfpflicht noch zu keinen Konsequenzen geführt, "die Aufregung wird jedoch groß sein, wenn dann die ersten Anrufe und Briefe vom Gesundheitsamt kommen."

Kliniken im Kreis Heidenheim: Allgemeine Impfpflicht wäre fair

An Kliniken in der Region ist die Stimmung ähnlich wie in Pflegeeinrichtungen. Eine allgemeine Impfpflicht wäre den Pflegekräften gegenüber fair gewesen, heißt es bei den Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH.

"Die Geschäftsleitung der Kliniken Landkreis Heidenheim hätte eine allgemeine Impfpflicht befürwortet und steht der einrichtungsbezogenen Impfpflicht weiterhin skeptisch gegenüber."

Kliniken Ostalb: Unzufriedenheit bei Belegschaft wird zunehmen

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht sollte ein erster Schritt hin zur allgemeinen Impfpflicht sein, daher werde erstere nun sicher wieder verstärkt diskutiert werden und auch die Unzufriedenheit bei der Belegschaft werde zunehmen, meint der Vorstandsvorsitzende der Kliniken Ostalb, Professor Ulrich Solzbach. An den Kliniken Ostalb sind laut Solzbach derzeit 176 Menschen, also an die fünf Prozent der Beschäftigten, nicht oder nicht ausreichend geimpft oder hätten ihren Genesenenstatus verloren. Hinzukämen täglich sieben bis zehn Prozent der Belegschaft, die ausfielen, weil sie an Covid erkrankt seien.

"Ich kann auf keinen der ans Gesundheitsamt gemeldeten Mitarbeiter verzichten. Das wäre eine Katastrophe".

Solzbach blickt mit Sorge auf die kommenden Monate und hofft, dass das Gesundheitsamt sich mit der Klinik in Verbindung setzt, bevor Betretungs- oder Beschäftigungsverbote ausgesprochen werden. Eine Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht sei aber nicht nötig, sagte Solzbach im SWR-Interview.

Elisabethenhaus Ulm: "Ohne Impfpflicht viele Rückkehrer"

Für eine Aussetzung oder Abschaffung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht ist jedoch der Leiter des Elisabethenhauses Ulm. Michael Gancarczyk ist der Meinung, das könnte sich positiv auswirken: "Mit Sicherheit kommen Pflegekräfte zurück, die gerade dem Pflegeberuf den Rücken gekehrt haben."