Der Ostalbkreis will mehr Pflegepersonal gewinnen. Dazu hat das Landratsamt nach eigenen Angaben zusammen mit 36 Trägern die kreisweite Kampagne "Herz Plus Ostalb" gestartet. Interessierte können sich über die gleich lautende Internetseite unter anderem über Ausbildungsberufe, Weiterbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in der Pflege informieren. Die Seite enthält auch Kontaktdaten von Ansprechpartnern.