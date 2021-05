Am Samstag, 22. Mai beginnen die Pfingstferien in Baden-Württemberg und Bayern. Das ist bald. Viele Familien machen da normalerweise einen größeren Urlaub. Und in diesem Jahr?

Schließlich gehen die Pfingstferien über zwei Wochen - eine gute Gelegenheit, für eine Reise. Aber: Es regiert ein scheinbares Corona-Chaos aus Öffnungen und Lockdown, Inzidenzen in Landkreisen, Bundesländern und fremden Ländern, Quarantäne, Testpflicht, Risikogebiete, Ausnahmen für Geimpfte. Inwiefern haben die Menschen in Ulm also tatsächlich Reisepläne für die Pfingstferien?

Der Pfingsturlaub dieses Jahr wird bei vielen wohl anders aussehen, als gewohnt SWR Peter Köpple

Am Ulmer Marktplatz gönnt sich eine Familie mit einem kleinen Sohn ein Eis. Von der ursprünglich mal geplanten Fernreise nach Thailand zu Pfingsten haben sie sich schon längst verabschiedet, sagt der Vater. Der Urlaub wurde ersatzlos gestrichen. Bei manchen wäre die Reiselust da, aber von konkreten Reiseplänen sehen viele derzeit ab.

"Ein bisschen ans Meer. Einfach nur relaxen. Aber: es geht halt nichts." Passantin in der Fußgängerzone Ulm bei einer SWR-Umfrage

Im Reisebüro Sonnenklar in der Ulmer Innenstadt wenig gebucht, aber viel gefragt, stellt Beraterin Beate Wiedemann fest. "Die Verunsicherung ist riesig, wir haben einen richtig großen Beratungsaufwand bis hin zu Details in Versicherungsfragen", sagt sie. Die Sehnsucht sei groß, nachdem ja bei vielen schon die Herbstferien, die Weihnachtsferien, die Faschingsferien und die Osterferien für Reisen ausgefallen sind. Aber die Lage ist kompliziert, selbst für Mallorca.

"Am Tag vor der Rückreise haben sie Testpflicht. Das heißt, sie wissen einen Tag vor der Rückreise nicht, ob sie den Rückflug antreten können." Beate Wiedemann, Beraterin im Reisebüro

Ein Risiko, vor allem für Familien. Mit dem Auto nur ins benachbarte Ausland, wie schwierig das wird, lässt sich selbst zehn Tage vor Pfingsten noch nicht wirklich sagen. "Die Quarantäne bei Rückreise gilt ja im Moment sogar noch für Österreich", so die Beraterin. (Stand: 11. Mai)

Etwas optimistischer ist die Reisekauffrau bei Urlaubswünschen innerhalb Deutschlands. Ein bisschen was geht: in Bayern oder an der Ostsee etwa. Der Spaß ist allerdings auch nur dann garantiert, wenn die Inzidenz am Urlaubsort nicht steigt und das Hotel bis zum Reiseantritt nicht schon wieder schließen muss.

"Man kann Halbpension mitbuchen, das ist ein Riesenluxus" Beate Wiedemann, Beraterin im Reisebüro

Die Pfingstferien waren wohl noch nie so kompliziert wie dieses Jahr. In dem Ulmer Reisebüro fragen viele deshalb auch eher schon nach den Sommerferien.