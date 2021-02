In einem Wasserschutzgebiet in Senden (Kreis Neu-Ulm) ist eine größere Menge Pferdemist ausgebracht worden. Die Polizei entdeckte am Mittwoch zehn Stellen. Laut Mitteilung hatte der Pächter den Mist dort ausgebracht. Er habe seine Bäume düngen wollen, sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag. Seit Ende vorigen Jahres waren in dem Areal wiederholt Umweltkeime im Grundwasser gefunden worden. Ob sie durch die Lagerung des Mistes in das Grundwasser gelangt sind, muss noch endgültig geklärt werden.