Auf einem Hof in Dischingen: So funktioniert Reha für Pferde

Die kleine Gemeinde Dischingen ist Anlaufstelle für Pferdebesitzer aus ganz Deutschland. In der Pferde-Reha wird alles therapiert - von Rückenschmerzen bis hin zum Pferde-Burnout. Ein Besuch.

Pferd Banderin ist schon zum zweiten Mal bei Pferdeosteopathin Claudia Weingand in Dischingen bei Heidenheim in Reha. Der elfjährige Vierbeiner hatte schon das ein oder andere Wehwehchen. Für die Behandlung hat seine Halterin Mara den weiten Weg aus Duisburg auf sich genommen. Was Bandarin fehlt? Das weiß sie auch nicht so genau. Er "hat fast das ganze letzte Jahr gelahmt - aus ungeklärten Ursachen. Dann haben wir ihn hier wieder antrainiert. Und jetzt läuft er wieder".

Claudia Weingand ist auf dem Hof für Osteopathie zuständig. SWR

"Dem Pferd kann ich nicht erklären: 'Das tut mal kurz weh und dann geht's dir besser.' Deswegen guck ich, dass wir im Kuschelbereich bleiben."

Aktuell tut dem Pferd offenbar der Rücken noch ein bisschen weh. Pferdeexpertin Claudia Weingand spürt das und löst Verspannungen. "Osteopathie geht beim Pferd auf keinen Fall grober oder mit mehr Kraftaufwand", erklärt Weingand den Unterschied zur Behandlungen von Menschen. "Ich guck, dass ich immer in der Komfortzone vom Pferd bleib'. Denn dem Pferd kann ich nicht erklären: 'Das tut mal kurz weh und dann geht's dir besser.'" Deswegen bleibt die Zweibeinerin mit den Vierbeinern auch immer im "Kuschelbereich".

Kombination aus Osteopathie für Pferde und Dressur

Seit vergangenem Jahr haben Claudia Weingand und Katharina Möller den Hof in Dischingen gepachtet. Er liegt idyllisch im Wildpark am Fuße von Schloss Duttenstein. Mit den beiden Frauen ist ein neues Konzept auf die Ostalb gezogen. "OsteoDressage": eine Kombination aus Osteopathie und Dressur. Dabei haben die beiden Frauen eine klare Rollenverteilung: Weingand ist für Osteopathie zuständig und fühlt nach, Möller dagegen kümmert sich um die Dressur und stellt sicher, dass der richtige Bewegungsablauf antrainiert wird - von Pferd und Reiter.

20 Plätze gibt es auf dem Hof am Fuße von Schloss Duttenstein. Die Pferde bleiben bis zu sechs Monate. SWR

Je nach Befund bekommt jedes Pferd seinen eigenen Therapieplan. 20 Plätze gibt es auf dem Hof. Die Pferde bleiben manchmal bis zu sechs Monate. Das kostet: Ein Monat Vollpension und Behandlung schlagen mit rund 1.500 Euro zu Buche. Dennoch sind die Plätze bis in den August ausgebucht.