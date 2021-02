per Mail teilen

Ein 21-Jähriger ist am Dienstag vom Landgericht Ulm wegen eines Handy-Raubes zu einer Haftstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Mit dem Urteil lag die Kammer zwischen den Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung: Die Staatsanwaltschaft ging von besonders schwerem Raub in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung aus und forderte fünfeinhalb Jahre Haft. Die Verteidigung sprach lediglich von Diebstahl und plädierte für eine Jugendstrafe von einem Jahr auf Bewährung. Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der 21-Jährige im vorigen Jahr beim Kauf eines Handys dem Verkäufer das Gerät entrissen und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht hat. Es wertete die Tat als "minderschweren Fall des besonders schweren Raubes".