Im Illerkirchberger Ortsteil Oberkirchberg (Alb-Donau-Kreis) soll in einem Einkaufszentrum eine Ladenkirche der evangelischen Kirchengemeinde entstehen. Die Pläne hat Pfarrer Andreas Wündisch vorgestellt.

SWR: Herr Wündisch, eine Ladenkirche - das klingt ungewöhnlich. Welches Konzept steckt dahinter?

Andreas Wündisch: Dahiner steckt ein Zufall und die Chance, dass wir als Kirche mitten unter den Menschen sein können. Wir haben die Gelegenheit bekommen, einen kleinen Laden in diesem Einkaufszentrum zu erwerben. Wenn das alles gelingt, dann wären wir wieder mittendrin, so wie früher in der Kirche auf dem Marktplatz.

Was wird in dieser Ladenkirche verkauft?

Am Ende wird in etwa die Größe eines Wohnzimmers übrig bleiben, weil auch noch Toiletten und Küche drin sein müssen. In diesem kleinen, schönen Raum wollen wir nichts verkaufen, aber anbieten - Nähe, einen Treffpunkt, an dem Menschen sich begegnen können, unter dem Vorzeichen unserer kirchlichen Botschaft, also aufgehoben sein, geborgen sein. Wir wollen aber auch Angebote machen, bei denen Kooperationspartner wie die Volkshochschule oder die Familienbildungsstätte für Interessierte präsent sind.

Was halten denn übergeordnete, kirchliche Stellen von diesem Angebot?

Es ist zur Zeit nicht unbedingt angesagt, Kirchen zu bauen oder Immobilien zu kaufen. Aber wir haben auf der einen Seite zu viele Immobilien und können als Kirchengemeinde Wiblingen auch welche verkaufen, und es gehört auch als Kirche dazu, in die Zukunft zu investieren. Dieses Konzept, dass man unter den Leuten ist, mit dem überschaubaren Raum, das findet auf vielen Ebenen großen Anklang. Jetzt müssen wir noch die landeskirchliche Ebene überzeugen, dass es sich lohnt, bei uns mit einzusteigen, weil wir es sonst tatsächlich finanziell nicht schultern können.

Wie wollen Sie das machen?

Ich kann mir im Moment gar nicht vorstellen, wie man sich dem verwehren kann. Natürlich brauchen wir gute Argumente und auch einen klaren finanziellen Plan. Aber ich bin da sehr guter Hoffnung, dass so viele Menschen mitmachen, dass wir auf einem zukunftsträchtigen Weg sind, auch finanziell.