Der evangelische Pfarrer in den Orten Dornstadt-Scharenstetten und Lonsee-Radelstetten im Alb-Donau-Kreis, Markus Strauß, hatte eine besondere Idee, um seine Gläubigen zu erreichen: eine Andacht am Telefon.

SWR: Herr Strauß, Sie sprechen ihre Texte auf Ihren Anrufbeantworter. Wie viele der Gläubigen erreichen Sie mit Ihrer telefonischen Andacht zurzeit?

Markus Strauß: Der momentane Stand ist, dass ungefähr zehn Leute die Andacht hören. Damals in der erste Welle im Frühjahr, da waren es bestimmt 30 Anrufe. Weil einfach der Bedarf da war, da waren ja die Kirchen geschlossen. Da war es ziemlich intensiv, muss ich sagen.

Was erzählen Sie den Menschen am Telefon in der Andacht?

Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe angefangen mit dem, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist: Wie kann ich in dieser Ausnahmesituation, wie können wir als Menschen einfach miteinander noch gut in Kontakt kommen und das Ganze dann mit Gott verbinden? Weil der Glaube ja doch sehr starken Halt gibt. Um den Glauben einfach nur ein bisschen zu unterstützen, das ist mein Anliegen mit dieser Andacht.

Jetzt sind die Kirchen offen. Aber kommen die Menschen sonntags in die Kirche, oder gibt es Corona-bedingt doch noch einen größeren Schwund?

Das zum Glück nicht. Es kommen Menschen in die Kirche. Aber wir haben natürlich auch nur 19 Plätze, und es sind im Gottesdienst vielleicht 15 Menschen im Durchschnitt. Deshalb haben wir ein zweites Format geschaffen, und zwar Online-Gottesdienste. Dass einfach die Möglichkeit da ist, diesen Gottesdienst auch auf diese Art und Weise unter die Menschen zu bringen.

Wie ist es denn für Sie, wenn Sie in die Kamera predigen, ist das nicht ein bisschen gewöhnungsbedürftig?

Am Anfang war das sehr gewöhnungsbedürftig. Mittlerweile finde ich es eigentlich ganz okay. Es sind ja immer noch ein paar andere Leute dabei, der Kameramann, der Organist, die Mesnerinnen. Man versucht dann auch, das etwas anders zu machen, als Gespräch, das nennt man dann Dialogpredigt. Dass es dann ein bisschen lockerer wird.

Also Kirche digital, das kommt auch auf dem Land an?

Genau. Es ist halt nur so: Die älteren Menschen, die regelmäßig den Gottesdienst besuchen, die haben die Möglichkeit noch nicht so, daran teilzunehmen. Und die Internetverbindung in Scharenstetten ist auch nicht immer so gut. Da bin ich auf die Idee kommen, dass Jeder und Jede telefonieren kann. Und momentan ist es so, dass ich den Gottesdienst, also die Predigt, auf den Anrufbeantworter spreche.