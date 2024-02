Petition gestartet: Bündnis "Gemeinsam für Vielfalt und Demokratie"

In Ulm wurde am Freitag das Bündnis „Gemeinsam für Vielfalt und Demokratie“ vorgestellt. Erstunterzeichner der Petition sind rund 80 bekannte Persönlichkeiten aus Ulm und Neu-Ulm.

Das Bündnis „Gemeinsam für Vielfalt und Demokratie“ wurde am Freitag in Ulm auf den Weg gebracht. Bislang haben rund 80 bekannte Personen aus Ulm und Neu-Ulm die Petition des Bündnisses unterschrieben. Ende Februar soll im Rahmen eines Kulturfestes die offizielle Gründung stattfinden.

Petition gestartet: Diese Persönlichkeiten haben unterschrieben

Unter den Erstunterzeichnern sind unter anderem Ulms ehemaliger Oberbürgermeister Ivo Gönner, der amtierende Oberbürgermeister Gunter Czisch sowie der künftige Oberbürgermeister Martin Ansbacher. Aber auch Persönlichkeiten wie die ehemalige Kulturministerin Annette Schavan, Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger sowie die frisch gewählte Landrätin des Landkreises Neu-Ulm, Eva Treu, haben unterschrieben.

Am Freitag wurde eine Petition des Bündnisses "Gemeinsam für Vielfalt und Demokratie" vorgestellt. Das Bündnis richtet sich gegen Rechtsextremismus. Rund 80 Persönlichkeiten aus Ulm und Neu-Ulm haben die Petition bislang unterschrieben. SWR Klara Biermann

Offizielle Gründung des Bündnisses Ende Februar

Die Petition unterschreiben kann jeder, auch online. Bei einem Kulturfest soll das Aktionsbündnis „Gemeinsam für Demokratie und Vielfalt“ Ende Februar offiziell gegründet werden. Das Bündnis plant gemeinsam mit dem Ring politischer Jugend auch Veranstaltungen in Schulen. "Es gibt auch junge Leute, die wir dabei mitnehmen müssen", sagt Ella Oswald, Vorstandsvorsitzende des Rings politischer Jugend. Mit drei Schulen in Ulm sei das Bündnis bereits in Kontakt.

Vor Europawahl: Weitere Großkundgebung geplant

Vor der Europawahl im Juni plant das Bündnis eine weitere Großkundgebung auf dem Ulmer Münsterplatz. "Wir stellen schon fest, dass da eine Bewegung in Gang gekommen ist, die man bis zu den Wahlen aufrecht erhalten muss", so Hans-Ulrich Mayer vom Bündnis "Gemeinsam für Vielfalt und Demokratie". "Vielleicht gelingt es uns über die Wahlen hinaus das Interesse an der Demokratie und der Teilhabe an dieser Gesellschaft stärker in den Fokus zu nehmen."

Bei einer Kundgebung gegen Rechtsextremismus im Januar kamen auf dem Ulmer Münsterplatz rund 10.000 Menschen zusammen.