Die Tonbandaufzeichnungen vom Prozess in Ulm um Verbrechen in der NS-Zeit sollen jedem zugänglich sein. Moderator Torsten Blümke sprach mit Peter Müller vom Staatsarchiv Ludwigsburg.

SWR: Wir wollen an ein entscheidendes Kapitel Ulmer und auch deutscher Geschichte erinnern, den ersten großen Prozess vor einem deutschen Gericht gegen Nazi-Verbrecher, dessen Urteile am 29. August 1958 fielen, im sogenannten Ulmer Einsatzgruppenprozess. Zehn Männer wurden zu Haftstrafen von drei bis 15 Jahren verurteilt, weil sie 1941 an der Ermordung von 5000 litauischen Juden beteiligt waren. Ihre Ausrede, sie hätten auf Befehl gehandelt, ließ das Gericht damals nicht gelten. Das Staatsarchiv Ludwigsburg hat jetzt eine Hördokumentation zu diesem Prozess vorgelegt - auf der Homepage des Archivs. Dessen Leiter ist Peter Müller. Herr Müller, zunächst mal, was ist denn auf dieser Dokumentation zu hören? Und vor allem, woher stammen diese Aufnahmen?

Dr. Peter Müller: Die Aufnahmen, die wir jetzt veröffentlicht haben, beinhalten die mündliche Urteilsverkündung damals vor dem Ulmer Gericht. Dass die überhaupt existieren, ist schon eine gewisse Besonderheit, weil Ton und Bildaufzeichnungen, also bewegte Bildaufzeichnungen und Audioaufzeichnungen aus Gerichtssälen, eigentlich nicht üblich sind. Es gibt einige wenige Prozesse, bei denen das der Fall war. Ich erinnere nur an den Auschwitz-Prozess, und ebenso ist eben auch in Ulm die Urteilsfindung, die mündliche Urteilsbegründung damals auf Tonband aufgezeichnet worden. Und das Tonband lag dann viele Jahrzehnte im Ulmer Landgericht auf dem Speicher, bis es im Vorfeld der großen Ausstellung, die vor einigen Jahren ja in Ulm gezeigt wurde, wieder entdeckt wurde.

Mussten Sie die Bänder dann noch mal bearbeiten?

Die Bänder waren in einem vergleichsweise guten Zustand. Eigentlich musste man nicht viel überarbeiten.

Es sind insgesamt rund sechs Stunden Tonaufnahmen. Herr Müller, warum halten Sie es für wichtig, so ein historisches Dokument allen öffentlich zugänglich zu machen?

Es ist ja noch mal etwas anderes, über diese Vorgänge etwas zu lesen oder aber im Originalton zu hören, was ein deutscher Richter zu diesen Fällen gesagt hat. Das ist eben die Ausnahme. Und es gehört einfach für meine Begriffe zur öffentlichen Bildung, zu wissen, wie unsere Republik mit diesen Fällen umgegangen ist, und es ist einfach meiner Meinung nach hilfreich, sich das auch einmal in voller Länge im Originalton anhören zu können. Vielleicht auch vor dem Hintergrund dessen, zu welchen Taten eben rechtsextreme Anschauungen geführt haben in unserer Geschichte.

Sie befassen sich seit vielen Jahren mit NS-Verbrechen. Wie bewerten Sie solche Bilder wie die vom Wochenende in Berlin, wo Demonstranten mit Reichskriegsflaggen vor dem Reichstag zu sehen waren?

Manchmal fragt man sich schon, ob die historischen Zusammenhänge denjenigen, die hier protestieren, bewusst sind und ob es da nicht eben auch an einem gewisses Maß an politischer oder historischer Bildung mangelt. Und da ist natürlich jeder Schritt, der zur Aufklärung beitragen kann, wichtig, meiner Meinung nach.

Also einfach mal auf Ihre Seite klicken?

Auf unsere Seite. Wobei ich sagen muss, die Aufnahmen sind auch direkt bei YouTube abrufbar, weil wir das Format eben da genutzt haben. Aber den Link findet man auf unserer Homepage Landesarchiv-BW.de.