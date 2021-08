per Mail teilen

Die Tierschutzorganisation PETA hat Anzeige gegen die Verantwortlichen eines Schweinetransporters gestellt. Der Transporter war Anfang des Monats in einer Kurve auf der B28 in Neu-Ulm umgekippt. Fünf Schweine waren dabei so schwer verletzt worden, dass sie getötet werden mussten. PETA geht davon aus, dass der Transport gegen das Tierschutzgesetz und die Tierschutztransportverordnung verstoßen hat.