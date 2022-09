Das war ein Scherz, den Ex-Basketballer Per Günther beinahe bereut hätte. Bei einer Fernsehübertragung der EM kündigte er an, in einem bestimmten Fall im Tanga aufzutreten.

Es war bei der Livesendung nur als Scherz gemeint: Bei den Achtelfinals der Europameisterschaft am Sonntag endeten drei Partien nacheinander genau 94:86. Da kündigte der 34 Jahre alte Experte von Magentasport vor dem letzten verbleibenden Spiel zwischen Griechenland und Tschechien an: Sollte dieses Spiel auch mit 94:86 enden, "dann werde ich Dienstag nur im Deutschland-Tanga das Spiel als Experte für Euch begleiten". Moderatorin Anett Sattler konterte direkt: "Stellt sich jetzt die Frage, ob wir das sehen wollen oder nicht, lieber Per." Was als Scherz gemeint war, wurde für den langjährigen Profi von ratiopharm Ulm dann ganz schön knapp: Denn Griechenland gewann tatsächlich mit 94:88, die Tschechen hatten also lediglich zwei Punkte zu viel gemacht. Glück gehabt.