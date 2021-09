Ulmer Clubbetreiber bietet günstigen "Party-PCR-Test" zum Feiern an

Für den Clubbesuch gilt zurzeit der 3G-Nachweis. Ungeimpfte brauchen einen negativen PCR-Test und der ist teuer. In Ulm gibt es für Feiernde jetzt eine günstigere Lösung.

Für ein ausgelassenes Partywochenende in Ulm stehen junge Leute bereits am Donnerstagabend Schlange. Nicht weil sie die ersten im Club sein wollen, sondern weil sie den dafür nötigen PCR-Test gebucht haben. Der kostet eigentlich rund 80 Euro. Der Ulmer Clubbetreiber Mario Schneider bietet speziell für Feiernde eine günstigere Lösung für 20 Euro an.

Einige junge Leute lassen sich in Ulm testen, um wieder in Clubs gehen zu können. SWR

"Es werden hier vor Ort zehn Proben genommen, jede mit einem eigenen Röhrchen", erläutert Schneider. Diese unterschiedlichen Proben gehen dann ins Labor und werden dort gemeinsam ausgewertet. Bei einem positiven Fall können alle Proben kurzfristig noch einmal einzeln getestet werden. So muss niemand zu Hause bleiben, der eigentlich nicht infiziert ist. Am Donnerstag hatten sich laut Schneider 30 Menschen für den "Party-PCR-Test" angemeldet.

Die Proben machen sich jeden Donnerstag kurz nach Mitternacht auf den Weg ins Labor. Die Ergebnisse sind dann Freitagabend da - also rechtzeitig für die erste Partynacht.

Vorfreude auf Clubbesuch in Ulm

Das Testen auf das Coronavirus ist für Schneider nichts Neues. Der Theatro Club Ulm wurde während der Pandemie zum Schnelltestzentrum. Ein bisschen Clubgefühl kommt schon beim Testen auf - zumindest was die Uhrzeit angeht. Getestet wird nach 22 Uhr - so gilt das Ergebnis für das ganze Wochenende. Die Vorfreude ist groß.

Auch bei Theresa Weinmeier. Die 19-Jährige aus Neu-Ulm will am Wochenende mit Freunden feiern gehen. Die Impfung lehnt sie nicht strikt ab, will aber noch etwas abwarten. "Ich bin kein Impfgegner, aber ich habe für mich entschieden, dass ich mich erst einmal nicht impfen lassen möchte, so lange es halt geht", sagt die 19-Jährige.

Clubbetreiber geht es um Fairness

Für Menschen wie Theresa Weinmeier ist der Party-PCR-Test gedacht. Dem Ulmer Projekt haben sich landesweit andere Clubs in Stuttgart, Rastatt und Mannheim angeschlossen. Den Betreibern geht es dabei auch um Fairness, betont Schneider.

"Ich finde Impfen gut, ich finde Impfen wichtig, aber es gibt natürlich auch die Menschen, die Angst davor haben."

Für ihn sei es wichtig gewesen, dass es eine günstige Alternative für diejenigen gibt, die Angst haben sich impfen zu lassen. Etwa wer wie im Fall der 19-jährigen Weinmeier noch abwarten will oder Menschen, die sich noch mehr Gedanken machen und weiter informieren wollen.