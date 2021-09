per Mail teilen

Die evangelische Pauluskirchen-Gemeinde in Ulm plant, ihre Vesperkirche auf das ganze Jahr ausweiten. Ältere und arme Menschen könnten dann regelmäßig in einem Café zum Austausch zusammenfinden. Oder zu Hause Besuche und ein eingepacktes Vesper erhalten. Das Konzept nennt sich Vesperkirche Plus. Pfarrer Peter Heiter sagte dem SWR, der Leuchteffekt der Vesperkirche solle das ganze Jahr über zu den Menschen kommen.