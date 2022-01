Patienten können Akten abholen

per Mail teilen

Patienten der Hausarztpraxis Holst in Wemding im Kreis Donau-Ries können ihre Patientenakten bekommen. Das teilte das Landratsamt mit. Die Praxis ist derzeit geschlossen, gegen den Mediziner wird wegen des Verdachts unwirksamer Corona-Impfungen ermittelt. Patientinnen und Patienten, die ihre Unterlagen wegen einer Behandlung schnell brauchen, können sie am Donnerstag in der Praxis abholen. Ansonsten können sie auch versandt werden. Die Praxis bleibe darüber hinaus geschlossen, hieß es vom Landratsamt