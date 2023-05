Ehingen: Patient klaut Rollstuhl aus Alb-Donau-Klinikum

Nach seiner Behandlung im Krankenhaus in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ist ein Patient zum Dieb geworden. Wie die Polizei mitteilt, ließ er einen Rollstuhl mitgehen.

Ein junger Mann hat sich in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) ein eher ungewöhnliches Diebesgut ausgesucht: einen Rollstuhl. Wie die Polizei mitteilte, ließ sich der 23-Jährige in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen einer Verletzung am Fuß in der Alb-Donau-Klinik behandeln. Weil er kaum laufen konnte, stellte ihm das Personal dort einen Rollstuhl zur Verfügung. Am frühen Samstagmorgen war der Patient dann auf einmal aus dem Krankenhaus verschwunden - mitsamt dem Rollstuhl.

Einsatzkräfte entdecken Patienten und Rollstuhl in Ehingen zufällig

Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses erstattete daraufhin Anzeige bei der Polizei. Gefunden wurde der Rollstuhl allerdings von der Besatzung eines Rettungswagens. Diese entdeckte den 23-Jährigen mit dem Rollstuhl rein zufällig gegen 5 Uhr morgens in der Stadt und meldete ihn der Polizei. Die Beamten nahmen dem Mann den Rollstuhl ab und brachten ihn zurück ins Krankenhaus.