Ein 23-Jähriger hat am Mittwoch in Neu-Ulm eine 74-jährige Frau aus der Donau gerettet. Er hatte nach Mitteilung der Polizei die Frau in Bauchlage und mit dem Kopf unter Wasser in der Donau treiben sehen. Er sprang ins Wasser, weitere Zeugen informierten Rettungskräfte. Dem jungen Mann gelang es nach rund 50 Metern, die Seniorin ans Ufer zu ziehen. Die Frau kam stark unterkühlt, aber sonst unverletzt, in eine nahegelegene Klinik.