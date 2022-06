Renitenter Partygast sorgt für Ärger

per Mail teilen

Ein 37-jähriger Mann hat am Wochenende bei einer Party in Buch-Gannertshofen (Kreis Neu-Ulm) mehrere Menschen angegriffen und mit einer Schreckschusspistole bedroht. Laut Polizei schlug der Mann den Veranstalter der Party zunächst mit einem Stehtisch, nachdem dieser ihn wegen Streitereien des Geländes verwiesen hatte. Später zückte er die Schreckschusspistole und hielt sie zwei Partygästen an den Kopf. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Als der Mann gefunden wurde, leistete er heftigen Widerstand. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren. Er soll auch mehrere Autos vor Ort demoliert haben.