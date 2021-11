Diese Sportler aus der Region starten bei den Paralympics

Insgesamt sechs Athleten aus der Region gehen in den nächsten Tagen in Tokio bei den 16. Paralympischen Sommerspielen an den Start. Medaillenchancen hat vor allem auch der kleinwüchsige Kugelstoßer Niko Kappel aus Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis). Vor fünf Jahren in Rio gewann der Bankkaufmann schon einmal paralympisches Gold. Auch der 51-jährige Krumbacher Sportschütze Bernhard Fendt (Kreis Günzburg) rechnet sich in Tokio im Kleinkaliber- und Luftgewehrschießen einiges aus, genauso wie der sehbehinderte Nikolai Kornhass vom TV Gundelfingen an der Donau (Kreis Dillingen) beim Judo. Im Rollstuhlfechten geht der in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) geborene Maurice Schmidt an den Start. Der querschnittgelähmte Maik Szarszewski vertritt erneut die Bogenschützen aus Vöhringen (Kreis Neu-Ulm) und Laupheim (Kreis Biberach). Mit dabei in Japan ist auch Sitzvolleyballer Jürgen Schrapp aus Illertissen (Kreis Neu-Ulm).