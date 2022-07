Papst würdigt neuen Seligen Philipp Jeningen bei Mittagsgebet

per Mail teilen

Papst Franziskus hat in seinem sonntäglichen Mittagsgebet den neuen Seligen Philipp Jeningen aus Ellwangen gewürdigt. Einen Tag zuvor war Jeningen seliggesprochen worden.

Der Jesuit und Volksmissionar habe mit seiner Arbeit Menschen jeder sozialen Schicht erreicht und sich besonders der Marienverehrung verschrieben, sagte Franziskus am Sonntag beim Mittagsgebet. Sein Handeln könne für Menschen heute Vorbild sein. Der Papst gehört wie einst Jeningen dem Orden der Jesuiten an.

Jeningen-Seligsprechung: „Mann der liebenden Begegnung“ http://dlvr.it/SV049w

Seligsprechung von Philipp Jeningen am Samstag

Philipp Jeningen (1642-1704) war am Samstag in Ellwangen (Ostalbkreis) vom Luxemburger Kardinal Jean-Claude Hollerich seliggesprochen worden. Hollerich vertrat bei der Zeremonie den Papst. Jeningens Grab befindet sich in der Ellwanger Basilika Sankt Vitus.

Der Jesuit kümmerte sich in den Jahren nach dem Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) um Bauern, spendete Sakramente und pflegte einen asketischen Lebensstil.