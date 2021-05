per Mail teilen

Bei Arbeiten in einer Kleingartenanlage hat ein Mann am Montag in Ehingen (Alb-Donau-Kreis) eine Panzergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Laut Polizei habe der Mann richtig gehandelt und sich sofort bei der Polizei gemeldet. Er hatte vermutet, dass es sich um alte Munition handelt. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst kümmerte sich um die Entsorgung.