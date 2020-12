per Mail teilen

Auch der Optikkonzern Zeiss in Oberkochen bekommt die Folgen der Pandemie zu spüren. Erstmals seit Jahren geht der Umsatz zurück. Das Geschäft mit Halbleitern sorgt aber für Stabilität.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr fiel der Umsatz um zwei Prozent auf 6,3 Milliarden Euro. Das sagte der Vorstandsvorsitzende Karl Lamprecht am Donnerstag bei einer digitalen Pressekonferenz in Oberkochen (Ostalbkreis). Damit wurde eine zehn Jahre dauernde Serie von steigenden Umsätzen beendet. Der Gewinn ging um 132 Millionen Euro auf 616 Millionen Euro zurück.

Zuwächse bei Halbleitern

Nicht alle Konzernsparten waren von der Corona-Pandemie in gleichem Maße betroffen. So stieg im Bereich der Halbleiterfertigungs-Optiken der Umsatz um 12 Prozent, während die anderen Sparten des Konzerns jeweils Umsatzeinbußen zwischen sechs und neun Prozent verzeichneten. Im Geschäft mit den Endkunden waren die Folgen der Pandemie am stärksten zu spüren. Durch Geschäftsschließungen blieb der Umsatz etwa mit Brillengläsern um neun Prozent hinter dem Wert des Vorjahres zurück.

Trotz der Krise hat Zeiss nach eigenen Angaben die Zahl der Mitarbeiter erhöht. SWR

Zahl der Mitarbeiter steigt

Lamprecht zeigte sich jedoch überzeugt, dass der Wachstumskurs von Zeiss mittel- und langfristig ungebrochen ist und der Konzern gestärkt aus der Krise hervorgehen wird. Geholfen habe dem Unternehmen während der Pandemie das breite Portfolio und die globale Aufstellung. Rund 90 Prozent des Umsatzes erwirtschafte der Konzern im Ausland. Dabei habe China im ablaufenden Geschäftsjahr erstmal die USA als größten Absatzmarkt abgelöst. Trotz der Corona-Krise stieg die Zahl der Mitarbeiter um 3 Prozent auf 32.200, wovon rund 13.000 in Deutschland arbeiten.