Paketdieb im Verteilzentrum

In einem Paketverteilzentrum in Neu-Ulm ist eine Diebstahlsserie aufgeklärt worden. Ein 21-jähriger Mitarbeiter ist dafür offenbar verantwortlich. In den vergangenen Wochen waren immer wieder Pakete mit hochwertigen Smartphones verschwunden. Wie die Polizei mitteilte, stellte der Sicherheitsdienst fest, dass immer dann ein 21-jähriger Beschäftigter in dem Neu-Ulmer Verteilzentrum Dienst hatte. Interne Ermittlungen bestätigten den Verdacht. Der Mitarbeiter räumte ein, zehnmal Pakete gestohlen zu haben. Die Smartphones und Smartwatches habe er auf einer Internet-Plattform verkauft. Der Schaden liegt bei mehr als 7.000 Euro.