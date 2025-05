Der Fahrer eines Paketdienstes ist am frühen Donnerstagmorgen in Ulm mit seinem Transporter ungebremst in eine Pizzeria gefahren. Der 27-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus.

Morgens kurz nach vier Uhr in Ulm: Ein 27-jähriger Fahrer eines Paketdienstes ist mit hoher Geschwindigkeit in eine Pizzeria gefahren. Er wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Fachleute der Feuerwehr haben den Zustand der stark beschädigten Pizzeria in Ulm untersucht. © onw-images / Simon Zeiher Paketbote rast in Pizzeria - Fahrer bereits vorher auffällig Vor dem Unfall ist der Mann offenbar durch seine unkontrollierte Fahrweise aufgefallen, berichtet die Polizei. Die Staatsanwaltschaft hat eine Blutentnahme angeordnet, um zu überprüfen, inwieweit Drogen, Alkohol oder gesundheitliche Beeinträchtigungen eine Rolle bei dem Unfall gespielt haben. Das Ausmaß der Verwüstung in der Pizzeria ist enorm. © onw-images / Simon Zeiher Für die Unfallaufnahme wurde die Karlstraße in beiden Richtungen gesperrt. Durch herumfliegende Trümmerteile wurden mehrere geparkte Autos beschädigt. Wie hoch der Gesamtschaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Sie bittet Zeugen, die gegen vier Uhr morgens in der Karlstraße waren, sich zu melden.