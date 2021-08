per Mail teilen

In Schwäbisch Gmünd hat sich der Transporter eines Paketfahrers am Dienstagmorgen selbständig gemacht. Wie die Polizei mitteilte, rollte das geparkte Fahrzeug im Tannenweg etwa 50 Meter nach hinten und kam erst in einer Hecke eines Vorgartens zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden von 5.000 Euro.