Baumaterial und Weihnachtspäckchen für das Ahrtal

Hilfstransporte aus der Region haben am Wochenende Baumaterialien und Weihnachtspäckchen in das Ahrtal gebracht. Sie starteten von Nördlingen und Ellwangen. Bereits zum dritten Mal sind engagierte Bürgerinnen und Bürger aus dem Ellwanger Teilort Schrezheim in das vom Hochwasser zerstörte Schuld gefahren - zuletzt am Samstag mit fünf Fahrzeugen. Sie hatten auf ihren fünf Fahrzeugen Baumaterial im Wert von 20.000 Euro, berichtet der stellvertretende Ortsvorsteher Jürgen Lang. Und 650 Weihnachtspäckchen, genauso viele, wie Schuld Einwohner hat. Gespendet und eingepackt von den Schrezheimern. Auch der Dorf- und Kameradschaftsverein Dürrenzimmern, ein Teilort von Nördlingen, brachte Spenden: Baumaterialen für den Raum Ahrweiler. Hier läuft die Spendenaktion laut einem Bericht der "Rieser Nachrichten" noch bis Ende des Jahres.