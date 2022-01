per Mail teilen

Die Politik muss den Flächenfraß in den Griff bekommen. Das war der Tenor der Bauernkundgebung zum Ende des diesjährigen Kalten Marktes in Ellwangen. Hubert Kucher, Vorsitzender des Bauernverbandes Ostalb-Heidenheim, stellte konkrete Forderungen an die Politik. Die Kundgebung fand dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie digital statt.